Жалобу в суд подал отец погибшей 17-летней девушки
Сегодня в Верховном суде Бурятии рассматривалась жалоба отца сбитой насмерть 17-летней девушки. Он оспаривал решение об освобождении из под домашнего ареста обвиняемого по делу – бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова. Источник «Байкал-Daily» сообщил, что жалоба оставлена без удовлетворения.
В конце Баира Жамбалова отпустили из-под домашнего ареста. Суд изменил ему эту меру пресечения на запрёт определенных действий.
- Данное решение судом принято по инициативе органа следствия, который ходатайствовал об изменении Жамбалову меры пресечения, - сообщили тогда в пресс-службе Советского райсуда Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», Баир Жамбалов, разжалованный за время расследования с вице-спикера Хурала до рядового депутата, свою вину так и не признал. Он вновь подтвердил это сегодня в интервью телеканалу «Тивиком», которое дал в стенах Верховного суда.
Уголовное дело по обвинению Баира Жамбалова по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности» скоро начнёт рассматривать Прибайкальский районный суд.
Трагедия произошла вечером 5 января 2020 года, когда компания друзей, в их числе и Баир Жамбалов, возвращалась в Улан-Удэ с рыбалки на озере Котокель. Внедорожник «Лэнд Крузер» насмерть сбил 17-летнюю девушку (по версии следствия, автомобиль ехал со скоростью не менее 104 км/ч), а водитель с места уехал. Изначально вину на себя взял друг Жамбалова, заявивший, что они поменялись машинами. Весной следователи после ряда сложнейших экспертиз пришли к выводу, что за рулём был политик.
Выпуск Баира Жамбалова из-под домашнего ареста не смогли обжаловать
Происшествия, Фото:
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