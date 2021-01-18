В Улан-Удэ ограбили табачный киоск

Происшествия, Фото: из архива

Добычей грабителя стали 40 пачек сигарет



В Улан-Удэ полицейские раскрыли грабёж табачного киоска.



По подозрению в грабеже задержан 27-летний житель Северо-Байкальского района, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчина был проездом в столице Бурятии. Вечером 11 декабря он зашёл в павильон по продаже табачных изделий на улице Советская. Покупатель попросил продавца сложить выбранный им товар. Однако затем вырвал из рук продавца пакет с 40 пачками сигарет различных марок и убежал. Ущерб составил более семи тысяч рублей.



Задержанный рассказал дознавателю, что сигареты он похитил, потому что «не хотел с пустыми руками ехать в гости».



Мужчина ранее судим за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

