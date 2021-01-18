Добычей грабителя стали 40 пачек сигарет
В Улан-Удэ полицейские раскрыли грабёж табачного киоска.
По подозрению в грабеже задержан 27-летний житель Северо-Байкальского района, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мужчина был проездом в столице Бурятии. Вечером 11 декабря он зашёл в павильон по продаже табачных изделий на улице Советская. Покупатель попросил продавца сложить выбранный им товар. Однако затем вырвал из рук продавца пакет с 40 пачками сигарет различных марок и убежал. Ущерб составил более семи тысяч рублей.
Задержанный рассказал дознавателю, что сигареты он похитил, потому что «не хотел с пустыми руками ехать в гости».
Мужчина ранее судим за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело о грабеже.
В Улан-Удэ ограбили табачный киоск
Происшествия, Фото:
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