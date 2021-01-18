В пригороде Улан-Удэ вор разобрал потолок дома

Преступника вычислили по следам на снегу



7 января в полицию Иволгинского района Бурятии поступило сообщение о краже телевизора и продуктов из дома 36-летней жительницы села Сотниково.



Вор проник в дом, разобрав потолочные перекрытия.



Сотрудники уголовного розыска по следам на снегу установили направление, в котором скрылся подозреваемый. В результате подворового обхода, просмотра записей с уличных камер видеонаблюдения и других оперативных мероприятий полицейские задержали вора. Им оказался ранее судимый имущественные преступления местный житель.



Украденное изъяли в доме подозреваемого.



Мужчина рассказал полицейским, что кражу он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Украденное планировал продать.



Возбуждено уголовное дело о краже, следствие продолжается.





По информации МВД по Бурятии

