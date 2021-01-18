Преступника вычислили по следам на снегу
7 января в полицию Иволгинского района Бурятии поступило сообщение о краже телевизора и продуктов из дома 36-летней жительницы села Сотниково.
Вор проник в дом, разобрав потолочные перекрытия.
Сотрудники уголовного розыска по следам на снегу установили направление, в котором скрылся подозреваемый. В результате подворового обхода, просмотра записей с уличных камер видеонаблюдения и других оперативных мероприятий полицейские задержали вора. Им оказался ранее судимый имущественные преступления местный житель.
Украденное изъяли в доме подозреваемого.
Мужчина рассказал полицейским, что кражу он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Украденное планировал продать.
Возбуждено уголовное дело о краже, следствие продолжается.
По информации МВД по Бурятии
В пригороде Улан-Удэ вор разобрал потолок дома
Происшествия, Фото:
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