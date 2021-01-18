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В пригороде Улан-Удэ вор разобрал потолок дома

В пригороде Улан-Удэ вор разобрал потолок дома
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Преступника вычислили по следам на снегу

7 января в полицию Иволгинского района Бурятии поступило сообщение о краже телевизора и продуктов из дома 36-летней жительницы села Сотниково.

Вор проник в дом, разобрав потолочные перекрытия.

Сотрудники уголовного розыска по следам на снегу установили направление, в котором скрылся подозреваемый. В результате подворового обхода, просмотра записей с уличных камер видеонаблюдения и других оперативных мероприятий полицейские задержали вора. Им оказался ранее судимый имущественные преступления местный житель.

Украденное изъяли в доме подозреваемого.

Мужчина рассказал полицейским, что кражу он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Украденное планировал продать.

Возбуждено уголовное дело о краже, следствие продолжается.


По информации МВД по Бурятии
кража
 
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