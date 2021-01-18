В Иркутске раскрыли серию краж автомобильных колёс

Полицейские изъяли украденные колёса и передали их собственникам. Автовладельцы поблагодарили за профессиональные действия и оперативное раскрытие краж.





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В Иркутске раскрыли серию краж автомобильных колес на сумму свыше 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Подозреваемый задержан.В конце декабря в полицию поступило несколько заявлений от владельцев иномарок. Ночью вор выбирал автомобили японского производства, оставленные на неохраняемых парковках во дворах домов на улице Советская. Вор снимал все колеса, ставя машины на подложенные кирпичи. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, превысил 100 тысяч рублей.Подозреваемым оказался 32-летний иркутянин. Он дал признательные показания. В настоящий момент установлено три эпизода краж, однако не исключено, что их может быть больше.