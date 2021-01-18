В Бурятии поймали двух человек, рубивших ёлочки на Новый год

Подведены итоги охраны молодняков хвойных пород в предновогодний и новогодний период



В этом году перед Новым годом лесники и полицейские провели усиленные охранные мероприятия по охране ёлочек. Было проведено 169 рейдов, работало 16 стационарных постов и 78 передвижных групп на дорогах, ведущих в лес, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Было выявлено два факта незаконной рубки деревьев хвойных пород для новогодних праздников. Составлены административные протоколы.



Помимо этого, с 28 декабря по 10 января выявлено 32 факта незаконной рубки деревьев. Составлено 19 протоколов об административном правонарушении. Ещё 13 протоколов составлено по статье 260 УК РФ, материалы переданы в МВД.



В прошлом году было выявлено четыре факта незаконной рубки деревьев хвойных пород для новогодних праздников.



Больше жителей республики решили приобрести легальное новогоднее дерево – в предновогодний период продали около трёх тысяч деревьев.



Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях на горячую линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов. Информация принимается круглосуточно.

