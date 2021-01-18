Молодой человек использовал фейковый электронный чек
13 января в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 39-летняя улан-удэнка, работающая в цветочном магазине. Об этом случае сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сотрудница сообщила, что днём в магазин позвонил покупатель и заказал букет стоимостью около 4,5 тысяч рублей.
Курьера молодой человек встретил рядом с общежитием. Показав ему онлайн-чек об оплате товара «мобильным банком», он забрал цветы. Уже позже сотрудники цветочного обнаружили, что деньги на банковский счёт так и не поступили. Выяснилось, что клиент обманул курьера: электронная квитанция о переводе денег оказалась фейковой.
Полицейские поймали мошенника – 17-летнего студента техникума. По его словам, узнав о фейковом расчёте, он решил попробовать применить этот способ на практике. Обзвонив несколько магазинов, студент нашёл торговую точку, где оплатить товар можно было после его доставки, и оформил заказ.
Дорогой букет предназначался девушке молодого человека, с которой он поссорился накануне.
В содеянном молодой человек, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов, раскаялся.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ведется следствие. В адрес руководства цветочного магазина полицейские внесут представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Полиция призывает граждан и, в частности, торговых работников, быть более бдительными при расчёте покупателей. В случае оплаты покупки посредством онлайн-банкинга необходимо удостовериться, что на ваш номер пришли сообщения об оплате товара.
17-летний улан-удэнец смошенничал ради своей девушки
Происшествия, Фото:
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