17-летний улан-удэнец смошенничал ради своей девушки

Молодой человек использовал фейковый электронный чек



13 января в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 39-летняя улан-удэнка, работающая в цветочном магазине. Об этом случае сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудница сообщила, что днём в магазин позвонил покупатель и заказал букет стоимостью около 4,5 тысяч рублей.



Курьера молодой человек встретил рядом с общежитием. Показав ему онлайн-чек об оплате товара «мобильным банком», он забрал цветы. Уже позже сотрудники цветочного обнаружили, что деньги на банковский счёт так и не поступили. Выяснилось, что клиент обманул курьера: электронная квитанция о переводе денег оказалась фейковой.



Полицейские поймали мошенника – 17-летнего студента техникума. По его словам, узнав о фейковом расчёте, он решил попробовать применить этот способ на практике. Обзвонив несколько магазинов, студент нашёл торговую точку, где оплатить товар можно было после его доставки, и оформил заказ.



Дорогой букет предназначался девушке молодого человека, с которой он поссорился накануне.



В содеянном молодой человек, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов, раскаялся.



Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ведется следствие. В адрес руководства цветочного магазина полицейские внесут представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.



Полиция призывает граждан и, в частности, торговых работников, быть более бдительными при расчёте покупателей. В случае оплаты покупки посредством онлайн-банкинга необходимо удостовериться, что на ваш номер пришли сообщения об оплате товара.





