Мужчина ремонтировал бензопилу около топящейся печи
17 января в селе Хоринск в Бурятии на пожаре в бане пострадал местный житель. Он ремонтировал бензопилы возле топящейся печи, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
По оперативной информации, загорелось топливо от пилы, в результате мужчина получил термические ожоги.
Пожар был ликвидирован до прибытия пожарных. Огонь повредил стену и потолок в предбаннике.
Пострадавший госпитализирован в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Бурятии сгорел жилой дом.
Житель Бурятии получил ожоги во время ремонта бензопилы
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подведены итоги охраны молодняков хвойных пород в предновогодний и новогодний период
Пользователи предполагают, что авторы письма – дети
Молодой человек использовал фейковый электронный чек
Мужчина ремонтировал бензопилу около топящейся печи
На тяжёлой технике соседи убрали заборы
Письмо о минировании пришло на школьную почту
Парочку «чёрных» лесорубов поймали с поличным
По заехавшему на остановку внедорожнику били тростью
Движение в утренние часы было затруднено
Юным вандалам лет по 7-8
ДТП в центре привело к пробке до самого Левого берега
Неизвестные пытались спалить приют для собак в микрорайоне Забайкальский
Виновник трагедии был пьян
Выжила только семилетняя девочка
Вальщик вырубил деревья, которые трогать было нельзя