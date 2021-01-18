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Житель Бурятии получил ожоги во время ремонта бензопилы

Житель Бурятии получил ожоги во время ремонта бензопилы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина ремонтировал бензопилу около топящейся печи

17 января в селе Хоринск в Бурятии на пожаре в бане пострадал местный житель. Он ремонтировал бензопилы возле топящейся печи, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

По оперативной информации, загорелось топливо от пилы, в результате мужчина получил термические ожоги.

Пожар был ликвидирован до прибытия пожарных. Огонь повредил стену и потолок в предбаннике.

Пострадавший госпитализирован в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Бурятии сгорел жилой дом.
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