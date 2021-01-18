В Бурятии сельчане тушили соседский дом из шлангов и вёдер

Происшествия, Фото: агентство ГО и ЧС

На тяжёлой технике соседи убрали заборы



Вчера, 17 января, произошёл пожар в жилом доме в селе Шарагол Кяхтинского района Бурятии, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



До прибытия пожарных местные жители тушили пламя из шлангов и ведер. На тяжёлой технике сельчане сами убрали заборы, чтобы пламя с горящего дома не распространилось на постройки.



На момент прибытия пожарных дом был охвачен огнём полностью. Только на ликвидацию открытого горения потребовалось около получаса. В результате дом с пристроенной верандой уничтожен полностью.



Причина пожара устанавливается.



Владелец дома размещён у соседей.

