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В улан-удэнском парке дети сломали ёлочки

В улан-удэнском парке дети сломали ёлочки
Происшествия,  Фото:предоставлено Дирекцией по паркам
Юным вандалам лет по 7-8

В улан-удэнском парке «Юбилейный» в пятницу, 15 января, произошёл очередной акт вандализма. Днём дети поломали здесь саженцы ёлочек, рассказали в Дирекции по паркам.

Действия детей, ломавших саженцы, зафиксировала камера видеонаблюдения. Охранники увидели по камерам, что происходили и выбежали, чтобы поймать детей. Но дети успели разбежаться. На вид они младшеклассники, лет 7-8.

- Каждое посаженное дерево тяжело приживается, и эти 10 саженцев уже вряд ли проснутся весной. Слишком большой урон для молодых елей. Кстати, посажены они были осенью прошлого года, - поделились в Дирекции по паркам.

Случаи вредительства в последнее время участилось. Не прошло и месяца с тех пор, как в этом же парке ёлочку перед Новым годом срубила женщина и унесла её домой.

Подобные незаконные действия попадают под административную статью «Нарушение вырубки (сноса), пересадки зелёных насаждений без соответствующего разрешения». За это предполагается штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Доказать, что именно этот человек был нарушителем сложно, надо ловить вредителя на месте.

Дирекция по паркам подала заявления в полицию по двум эпизодам. За малолетних нарушителей ответственность должны понести их родители.

Улан-удэнцев просят, если что-то знают или видели по поводу этих вандалов, незамедлительно сообщить по телефону 8 9021 61 01 42.

Хвойные деревья очищают воздух от тяжёлых металлов, пыли и микробов. Хвойные деревья прекрасные шумопоглотители, четыре-шесть посаженных рядом друг с другом деревьев снижают поступающий шум на 25%. Длясоздания тихих и комфортных мест в черте города работники парков и волонтеры стараются весной и осенью высаживать хвойные деревья.

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