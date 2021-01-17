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В Улан-Удэ на скользкой дороге машины побило в ДТП

В Улан-Удэ на скользкой дороге машины побило в ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП в центре привело к пробке до самого Левого берега

Накануне, 16 января, произошло ДТП в центре Улан-Удэ, напротив здания республиканской типографии. Водитель «Мазды Демио» ехал в сторону рынка «Динамо», когда на съезде с моста на Борсоева не справился с управлением. Всё произошло на скользкой дороге. Машина выехала на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с «Тойотой Пробокс».

От удара «Мазду» развернуло, и автомобиль задней частью вновь столкнулся с «Пробоксом». На этот раз удар пришёлся в заднюю левую часть легковушки. 



Ни водитель «Мазды», ни пожилой водитель «Тойоты Пробокс» травм не получили.

На их беду, ни у кого из водителей нет страхового полиса ОСАГО. А ущерб, нанесённый автомобилям, оказался крупным. Обе машины сильно повреждены, им потребовался вызов эвакуатора. 



На место вызвали сотрудников ГИБДД. Они в итоге прибыли часа через два. Сотрудники Госавтоинспекции поделились, что эта авария вызвала огромную пробку, которая растянулась от улицы Борсоева до самого Левого берега. Движение фактически «встало», так что представители ГИБДД потребовали от водителей срочно ликвидировать затор.

Также водителям было указано договариваться самим, тем более, что эта авария – случай не страховой. Водители решили урегулировать конфликт в досудебном порядке. Они обратились в специализированную компанию, где подсчитали: ущерб превысил 100 тысяч рублей. 


ДТП
 
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