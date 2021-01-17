Виновник трагедии был пьян
В Братске заключен под стражу предполагаемый виновник смертельного ДТП, в котором погибли две женщины – мать и дочь.
Трагедия произошла вечером 11 января на улице Нагорная в Братске. Водитель «ВАЗ-21099» сбил женщин, идущих по обочине. Мать и её совершеннолетняя дочь скончались на месте. Третья пострадавшая доставлена в больницу.
Медицинское освидетельствование подтвердило, что 33-летний водитель и его пассажиры находились в состоянии опьянения.
- По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Братске заключили под стражу водителя, погубившего мать с дочерью
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