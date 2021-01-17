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В Улан-Удэ раскрыли кражу из спортмагазина

В Улан-Удэ раскрыли кражу из спортмагазина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Посетитель стащил куртку

В полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление от сотрудника магазина спортивных товаров о том, что неизвестный украл мужскую куртку. Куртка стоит девять тысяч рублей.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска раскрыли кражу. Задержан подозреваемый – 33-летний ранее горожанин, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
кража
 
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