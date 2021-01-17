В Улан-Удэ раскрыли кражу из спортмагазина

Посетитель стащил куртку



В полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление от сотрудника магазина спортивных товаров о том, что неизвестный украл мужскую куртку. Куртка стоит девять тысяч рублей.



Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска раскрыли кражу. Задержан подозреваемый – 33-летний ранее горожанин, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

