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В Бурятии произошёл крупный пожар в гаражном боксе

В Бурятии произошёл крупный пожар в гаражном боксе
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Площадь пожара составила 600 квадратных метров

В субботу, 16 января, в Северобайкальске произошёл крупный пожар в гаражном боксе, расположенном по проспекту 60 лет СССР. Сообщение о пожаре поступило в 18.20 часов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

На момент прибытия дежурного караула пожарно-спасательной части №9 горели изнутри шесть гаражей и кровля на 12-ю гаражами. Наблюдалось плотное задымление под металлической кровлей на всей площади гаражного кооператива.

Пожарные подали шесть стволов, а также проложили две магистральные линии.


В 19.23 часов пожар был локализован, в 20.30 ликвидировано открытое горение.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пострадавших нет. Всего из гаражного кооператива было эвакуировано 22 автомобиля.

На тушение привлекался 21 пожарный и четыре единицы техники.

Причина пожара устанавливается. Одна из основных версий - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. 


Как сообщал «Байкал-Dailу», 15 января на пожаре в селе Кырен кот помог спасти своего хозяина
пожар гаражи
 
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