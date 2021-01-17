В Бурятии произошёл крупный пожар в гаражном боксе













В субботу, 16 января, в Северобайкальске произошёл крупный пожар в гаражном боксе, расположенном по проспекту 60 лет СССР. Сообщение о пожаре поступило в 18.20 часов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.На момент прибытия дежурного караула пожарно-спасательной части №9 горели изнутри шесть гаражей и кровля на 12-ю гаражами. Наблюдалось плотное задымление под металлической кровлей на всей площади гаражного кооператива.Пожарные подали шесть стволов, а также проложили две магистральные линии.В 19.23 часов пожар был локализован, в 20.30 ликвидировано открытое горение.Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пострадавших нет. Всего из гаражного кооператива было эвакуировано 22 автомобиля.На тушение привлекался 21 пожарный и четыре единицы техники.Причина пожара устанавливается. Одна из основных версий - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.