Житель Бурятии после ссоры устроил пожар





Поздно вечером 13 января в полицию Баргузинского района Бурятии поступило сообщение о пожаре в селе Баргузин. Проснувшаяся от шума хозяйка смогла самостоятельно затушить входную дверь жилища, но хозяйственные постройки спасти не удалось. Ущерб устанавливается.Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в поджоге задержан 52-летний ранее судимый за наркопреступление сельчанин. Следствием установлено, что проживающий неподалёку мужчина совершил преступление после ссоры с хозяйкой жилища.Задержанный рассказал полицейским, что он облил входную дверь горючей жидкостью и поджёг, затем обошёл жилище и поджёг пристроенные к дому надворные постройки.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.