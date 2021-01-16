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Житель Бурятии после ссоры устроил пожар

Житель Бурятии после ссоры устроил пожар
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Хозяйке жилища удалось спастись

Поздно вечером 13 января в полицию Баргузинского района Бурятии поступило сообщение о пожаре в селе Баргузин. Проснувшаяся от шума хозяйка смогла самостоятельно затушить входную дверь жилища, но хозяйственные постройки спасти не удалось. Ущерб устанавливается.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в поджоге задержан 52-летний ранее судимый за наркопреступление сельчанин. Следствием установлено, что проживающий неподалёку мужчина совершил преступление после ссоры с хозяйкой жилища.


Задержанный рассказал полицейским, что он облил входную дверь горючей жидкостью и поджёг, затем обошёл жилище и поджёг пристроенные к дому надворные постройки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
пожар
 
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