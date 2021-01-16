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На пожаре в Бурятии спасли мужчину и кота

На пожаре в Бурятии спасли мужчину и кота
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Кот мяукал возле кровати, где находился мужчина

Вчера, 15 января, в посёлке Кырен Тункинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных дом был задымлен. Внутри жилого строения горел холодильник, стена дома и потолок, огонь распространялся по конструкциям здания.

- Несмотря на то, что путь к спасению был теперь открыт, горящий дом не покинул громко мяукающий кот. Он не отходил от кровати, под которой, в условиях сильной задымлённости, работники пожарной части 45 Олег Смолин и Олег Котлов обнаружили мужчину, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Пожарные спасли человека и кота, эвакуировав их на свежий воздух.

Начальник 10-го Тункинского отряда ГПС РБ Чингис Даржаев и старший дознаватель ОНДПР по Тункинскому району Мэргэн Аранзаев на оперативном автомобиле доставили пострадавшего мужчину с признаками отравления продуктами горения в больницу.

Открытое горение было ликвидировано за 16 минут. В результате пожара сгорел холодильник, выгорели стена и пол кухни, а также повреждена кровля. Уничтожения жилого дома пожарные не допустили.

Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание бытового холодильника.
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