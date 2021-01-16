На пожаре в Бурятии спасли мужчину и кота

Кот мяукал возле кровати, где находился мужчина



Вчера, 15 января, в посёлке Кырен Тункинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных дом был задымлен. Внутри жилого строения горел холодильник, стена дома и потолок, огонь распространялся по конструкциям здания.



- Несмотря на то, что путь к спасению был теперь открыт, горящий дом не покинул громко мяукающий кот. Он не отходил от кровати, под которой, в условиях сильной задымлённости, работники пожарной части 45 Олег Смолин и Олег Котлов обнаружили мужчину, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



Пожарные спасли человека и кота, эвакуировав их на свежий воздух.



Начальник 10-го Тункинского отряда ГПС РБ Чингис Даржаев и старший дознаватель ОНДПР по Тункинскому району Мэргэн Аранзаев на оперативном автомобиле доставили пострадавшего мужчину с признаками отравления продуктами горения в больницу.



Открытое горение было ликвидировано за 16 минут. В результате пожара сгорел холодильник, выгорели стена и пол кухни, а также повреждена кровля. Уничтожения жилого дома пожарные не допустили.



Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание бытового холодильника.

