Кот мяукал возле кровати, где находился мужчина
Вчера, 15 января, в посёлке Кырен Тункинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных дом был задымлен. Внутри жилого строения горел холодильник, стена дома и потолок, огонь распространялся по конструкциям здания.
- Несмотря на то, что путь к спасению был теперь открыт, горящий дом не покинул громко мяукающий кот. Он не отходил от кровати, под которой, в условиях сильной задымлённости, работники пожарной части 45 Олег Смолин и Олег Котлов обнаружили мужчину, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Пожарные спасли человека и кота, эвакуировав их на свежий воздух.
Начальник 10-го Тункинского отряда ГПС РБ Чингис Даржаев и старший дознаватель ОНДПР по Тункинскому району Мэргэн Аранзаев на оперативном автомобиле доставили пострадавшего мужчину с признаками отравления продуктами горения в больницу.
Открытое горение было ликвидировано за 16 минут. В результате пожара сгорел холодильник, выгорели стена и пол кухни, а также повреждена кровля. Уничтожения жилого дома пожарные не допустили.
Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание бытового холодильника.
На пожаре в Бурятии спасли мужчину и кота
Происшествия, Фото:
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