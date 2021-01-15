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Иркутскую область вновь тряхнуло, а Бурятию – нет

Иркутскую область вновь тряхнуло, а Бурятию – нет
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
В Монголии произошло очередное землетрясение

В Иркутской области ночью 15 января ощущались подземные толчки. Эпицентр землетрясения вновь находился в акватории озера Хубсугул в Монголии. Это следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

В Иркутской области толчки зафиксированы дважды – в 03:29 и 04:26. В Иркутске, Ангарске и Шелехове они оценены на 3 балла.

Источник «Байкал-Daily» сообщил, что в республике подземные толчки этой ночью зафиксированы не были.

12 января в Монголии началась серия землетрясений. Самое сильное из них разбудило около 5.36 часов утра жителей Бурятии и Иркутской области. В домах тряслась мебель, посуда, люстры. Сильнее всего колебания оказались в Тункинском районе, где, по словам местных, «стены ходили ходуном». Многие жители выбежали на улицу, несмотря на ранний час и мороз. Также монгольское землетрясение почувствовали в Тыве, Забайкальском и Красноярском краях.

После в Монголии было зафиксировано уже более 80 афтершоков.
землетрясение
 
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