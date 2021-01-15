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В Улан-Удэ вандалы порвали светящуюся сетку на яблонях

В Улан-Удэ вандалы порвали светящуюся сетку на яблонях
Происшествия,  Фото:предоставлено МБУ "Горсвет"
Светодиодные сетки порвали на 10 деревьях

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в декабре 2020 года заработала красивая светодиодная сетка на деревьях по улице Ленина. Она была установлена на 60 яблонях от театра оперы и балета и до ТЦ «Форум». Горожане рассказывают, что светящиеся деревья поднимают праздничное настроение.

На днях было обнаружено, что вандалы порвали сетку на 10 деревьях.

Теперь праздничные гирлянды работают не в полном объёме. Стоимость ущерба устанавливается, сообщили в МБУ «Горсвет».



- Уважаемые граждане, если вы стали свидетелями вандализма, не оставайтесь равнодушными, не проходите мимо. Мы вместе меняем город в лучшую сторону, - призывают представители «Горсвета».
вандализм
 
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