В зоне риска подтопления оказались четыре улицы
В посёлке Листвянка Иркутского района введён режим «Повышенная готовность» из-за угрозы подтопления жилых домов рекой Крестовка и ручьём Банный. Река Крестовка вышла из берегов из-за нарушения ледового покрытия в верховьях реки, из-за которых образовались заторы и выход воды из берегов. Об этом сообщает администрация муниципального образования.
Особую опасность река Крестовка представляет для улиц Судзиловского, Островского, Куликова, Кузнецова. Наледью частично подтопило семь приусадебных участков в пониженной местности. В зону возможного подтопления попадают семь жилых домов.
Сегодня в течение дня силами местной администрации организовано обследование жилых помещений, приусадебных участков и участков дорог. Проводится патрулирование вдоль реки Крестовая и ручья Банный для выявления возможных новых мест выхода наледевых вод на поверхность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
В опасной зоне живёт 25 человек.
В готовность приведён пункт временного размещения на базе культурно-спортивного комплекса.
- Данное явление происходит ежегодно. Однако администрацией муниципального образования не были своевременно приняты меры для предотвращения выхода наледи и подтопления приусадебных участков. Для ликвидации последствий и предупреждения чрезвычайной ситуации необходимо в кратчайшие сроки провести комплекс неотложных работ для предотвращения дальнейшего подтопления: распиловку и размораживание льда по руслу реки и чернение ледового покрова, - заявил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.
В Листвянке река вышла из берегов
Происшествия, Фото:
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