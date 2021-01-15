Суд огласил приговор по громкому делу бывшего «пьяного пристава»
В Улан-Удэ сегодня вынесли приговор в отношении бывшего судебного пристава, который сбил двух женщин. Одной из пострадавших пришлось ампутировать ногу.
Авария случилась 8 февраля 2020 года. Водитель автомобиля «Лексус GX470» в момент ДТП пристав был в пьян. Об этом свидетельствует результат медицинского освидетельствования - 0.66 мг/л. Очевидцы жуткой аварии опубликовали видео в паблике uu_news. Они рассказывали, что «водитель был невменяемый, угрожал свидетелям расправой, а также сотрудникам ГАИ и следователю Следственного комитета».
Вскоре выяснилось, кто был за рулём. Telegram-каналы и очевидцы подтвердили, что иномаркой управлял высокопоставленный пристав, начальник одного из отделов.
МВД Бурятии возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Сегодня состоялось заседание суда, где огласили приговор.
На последнем судебном заседании виновник ДТП полностью признал свою вину, принёс потерпевшей извинения и частично возместил моральный вред, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.
Приговором суда экс-пристав признан виновным. С учётом смягчающих обстоятельств ему назначено три года лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на 2 года 6 месяцев.
С подсудимого в пользу потерпевшей взыскан миллион рублей в счёт возмещения морального вреда.
С прошлого года пострадавшая девушка, оставшаяся без ноги, осваивает протез, оплатил который региональный фонд социального страхования.
В Улан-Удэ экс-пристава посадили за ДТП с ампутацией ноги
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В зоне риска подтопления оказались четыре улицы
Суд огласил приговор по громкому делу бывшего «пьяного пристава»
Получивший ножевое ранение мужчина сам вызвал «скорую»
Воров привлекали только мини-грузовики
Инцидент произошёл в 2017 году
Вор явился с повинной
После страшных нападений в Улан-Удэ ловят бездомных собак и работают с хозяевами домашних псов
Вор продал украденное местным жителям
Куст конопли рос у него в ограде
Микроавтобус был специально переоборудован под перевозку древесины
Ссора приятелей едва не окончилась убийством
В результате крупной аварии пострадала женщина
Мужчины рубили сосны и лиственницы
Молодой человек выдал себя подозрительным поведением
Пожарные сделали это с риском для жизни