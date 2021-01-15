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В Улан-Удэ экс-пристава посадили за ДТП с ампутацией ноги

В Улан-Удэ экс-пристава посадили за ДТП с ампутацией ноги
Происшествия,  Фото:uu_news
Суд огласил приговор по громкому делу бывшего «пьяного пристава»

В Улан-Удэ сегодня вынесли приговор в отношении бывшего судебного пристава, который сбил двух женщин. Одной из пострадавших пришлось ампутировать ногу.

Авария случилась 8 февраля 2020 года. Водитель автомобиля «Лексус GX470» в момент ДТП пристав был в пьян. Об этом свидетельствует результат медицинского освидетельствования - 0.66 мг/л. Очевидцы жуткой аварии опубликовали видео в паблике uu_news. Они рассказывали, что «водитель был невменяемый, угрожал свидетелям расправой, а также сотрудникам ГАИ и следователю Следственного комитета».

Вскоре выяснилось, кто был за рулём. Telegram-каналы и очевидцы подтвердили, что иномаркой управлял высокопоставленный пристав, начальник одного из отделов.

МВД Бурятии возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Сегодня состоялось заседание суда, где огласили приговор.

На последнем судебном заседании виновник ДТП полностью признал свою вину, принёс потерпевшей извинения и частично возместил моральный вред, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.

Приговором суда экс-пристав признан виновным. С учётом смягчающих обстоятельств ему назначено три года лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на 2 года 6 месяцев.

С подсудимого в пользу потерпевшей взыскан миллион рублей в счёт возмещения морального вреда.

С прошлого года пострадавшая девушка, оставшаяся без ноги, осваивает протез, оплатил который региональный фонд социального страхования.
ДТП судебные приставы
 
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