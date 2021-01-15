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В Иркутской области вынесли приговор за удар током ребёнка

В Иркутской области вынесли приговор за удар током ребёнка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент произошёл в 2017 году

В городе Усть-Кут Иркутской области начальник районного филиала электрических сетей предстал перед судом за то, что три года назад мальчика ударило током. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следователи и суд пришли к выводу, что с февраля 2014 года по август 2017 года из-за небрежности начальника не была защищена трансформаторная подстанция № 2.

В результате днём 25 августа 2017 года 11-летний мальчик проник через незапертую дверь в вводную ячейку подстанции. Он схватился за жилу вводного кабеля, получив поражение электрическим током и тяжёлые травмы.

На предварительном следствии фигурант уголовного дела не признал свою вину и отказался от дачи показаний. В дальнейшем следователи провели обыски на предприятии. Была изъята электротехническая документация, должностные инструкции лица, ответственного за ремонт и обслуживание электроустановок. Допрошены свидетели и специалисты в сфере эксплуатации электрооборудования. Назначены и проведены судебные экспертизы, которые научно обосновали, мотивированно и объективно подтвердили показания свидетелей.

Усть-Кутский городской суд признал 48-летнего мужчину виновным в халатности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Подсудимому назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно.


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