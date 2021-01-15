Инцидент произошёл в 2017 году
В городе Усть-Кут Иркутской области начальник районного филиала электрических сетей предстал перед судом за то, что три года назад мальчика ударило током. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Следователи и суд пришли к выводу, что с февраля 2014 года по август 2017 года из-за небрежности начальника не была защищена трансформаторная подстанция № 2.
В результате днём 25 августа 2017 года 11-летний мальчик проник через незапертую дверь в вводную ячейку подстанции. Он схватился за жилу вводного кабеля, получив поражение электрическим током и тяжёлые травмы.
На предварительном следствии фигурант уголовного дела не признал свою вину и отказался от дачи показаний. В дальнейшем следователи провели обыски на предприятии. Была изъята электротехническая документация, должностные инструкции лица, ответственного за ремонт и обслуживание электроустановок. Допрошены свидетели и специалисты в сфере эксплуатации электрооборудования. Назначены и проведены судебные экспертизы, которые научно обосновали, мотивированно и объективно подтвердили показания свидетелей.
Усть-Кутский городской суд признал 48-летнего мужчину виновным в халатности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Подсудимому назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно.
В Иркутской области вынесли приговор за удар током ребёнка
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вор явился с повинной
После страшных нападений в Улан-Удэ ловят бездомных собак и работают с хозяевами домашних псов
Вор продал украденное местным жителям
Куст конопли рос у него в ограде
Микроавтобус был специально переоборудован под перевозку древесины
Ссора приятелей едва не окончилась убийством
В результате крупной аварии пострадала женщина
Мужчины рубили сосны и лиственницы
Молодой человек выдал себя подозрительным поведением
Пожарные сделали это с риском для жизни
«Чёрных» лесорубов окружили и задержали
Уже случилось более сотни пожаров
Авария напугала пешеходов
В аймаке Хувсгел продолжают фиксировать подземные толчки
Установлен ещё один студент, дававший взятку