В Бурятии совестливый вор сдался полиции

Вор явился с повинной



28 декабря в полицию Муйского района Бурятии обратилась 37-летняя жительница посёлка Таксимо. Она рассказала, что двумя днями ранее пришла к подруге, и женщины стали распивать спиртное. Чуть позже к ним присоединился 34-летний знакомый хозяйки дома. После застолья женщина уснула у подруги. Мужчина разбудил её и отдал лежавший на столе кошелёк. А сотовый телефон он, как выяснилось, забрал себе, предварительно отключив звук.



Спустя некоторое время, обнаружив пропажу телефона, женщина вернулась и спросила про гаджет. Однако мужчина ответил, что не видел телефон. Она обратилась в полицию.



В тот же день сельчанин пришёл в полицию с явкой с повинной и признался в краже. Украденный сотовый телефон полицейские изъяли.



- Мужчина ранее судим за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





