Житель Бурятии украл у родственницы постельное бельё

Вор продал украденное местным жителям



14 января в Хоринском районе Бурятии в полицию обратилась 34-летняя женщина. Она сообщила, что снимает в двухэтажном деревянном доме квартиру. В ноябре женщина на длительное время уехала к своим родственникам в другой населённый пункт. Вернувшись в январе, обнаружила пропажу микроволновки и комплекта постельного белья.



Дверной замок был повреждён. Ущерб составил 6,5 тысяч рублей.



Полиция установила и задержала подозреваемого. Им оказался 36-летний родственник женщины.



Мужчина признался, что накануне кражи отмечал свой день рождения у её соседки. Наутро, чтобы продолжить застолье, он пошёл на кражу, зная, что родственница находится в отъезде. Украденные вещи он продал местным жителям, а деньги пропил. В ближайшее время имущество будет изъято у покупателей.



Мужчина нигде не работает, ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.





