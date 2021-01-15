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15 января

14 января

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Житель Бурятии украл у родственницы постельное бельё

Житель Бурятии украл у родственницы постельное бельё
Происшествия, 
Вор продал украденное местным жителям

14 января в Хоринском районе Бурятии в полицию обратилась 34-летняя женщина. Она сообщила, что снимает в двухэтажном деревянном доме квартиру. В ноябре женщина на длительное время уехала к своим родственникам в другой населённый пункт. Вернувшись в январе, обнаружила пропажу микроволновки и комплекта постельного белья.

Дверной замок был повреждён. Ущерб составил 6,5 тысяч рублей.

Полиция установила и задержала подозреваемого. Им оказался 36-летний родственник женщины.

Мужчина признался, что накануне кражи отмечал свой день рождения у её соседки. Наутро, чтобы продолжить застолье, он пошёл на кражу, зная, что родственница находится в отъезде. Украденные вещи он продал местным жителям, а деньги пропил. В ближайшее время имущество будет изъято у покупателей.

Мужчина нигде не работает, ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.


кража
 
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