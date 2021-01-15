Вор продал украденное местным жителям
14 января в Хоринском районе Бурятии в полицию обратилась 34-летняя женщина. Она сообщила, что снимает в двухэтажном деревянном доме квартиру. В ноябре женщина на длительное время уехала к своим родственникам в другой населённый пункт. Вернувшись в январе, обнаружила пропажу микроволновки и комплекта постельного белья.
Дверной замок был повреждён. Ущерб составил 6,5 тысяч рублей.
Полиция установила и задержала подозреваемого. Им оказался 36-летний родственник женщины.
Мужчина признался, что накануне кражи отмечал свой день рождения у её соседки. Наутро, чтобы продолжить застолье, он пошёл на кражу, зная, что родственница находится в отъезде. Украденные вещи он продал местным жителям, а деньги пропил. В ближайшее время имущество будет изъято у покупателей.
Мужчина нигде не работает, ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл у родственницы постельное бельё
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