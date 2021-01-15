Ссора приятелей едва не окончилась убийством
Северобайкальский городской суд рассмотрел уголовное дело местного жителя о покушении на убийство.
Летом прошлого года в ходе застолья двое приятелей поссорились. Один из них взял с кухонного гарнитура нож и нанёс удар в область жизненно важных органов.
Потерпевшего госпитализировали, ему была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь. Мужчина был спасён.
Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.
Суд признал его виновным и назначил ему семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Жителю Бурятии дали приличный срок за попытку убийства
Происшествия, Фото:
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