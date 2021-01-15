Жителю Бурятии дали приличный срок за попытку убийства

Ссора приятелей едва не окончилась убийством



Северобайкальский городской суд рассмотрел уголовное дело местного жителя о покушении на убийство.



Летом прошлого года в ходе застолья двое приятелей поссорились. Один из них взял с кухонного гарнитура нож и нанёс удар в область жизненно важных органов.



Потерпевшего госпитализировали, ему была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь. Мужчина был спасён.



Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.



Суд признал его виновным и назначил ему семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

