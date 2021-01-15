В Иркутске водитель «БМВ X5» устроил ДТП с восемью машинами

Происшествия, Фото: ДТП 38RUS Иркутск

В результате крупной аварии пострадала женщина



Накануне вечером, 14 января, в Иркутске на улице Байкальская произошло ДТП с участием восьми автомобилей.



Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, 25-летний водитель иномарки «БМВ Х5», не справившись с управлением, допустил наезд на автомашины, среди которых «Газель», три автомобиля марки «Тойота», две «Хонды» и «Шкода».



В результате ДТП пострадала 36-летняя пассажирка автомашины «Тойота Камри».



По данному факту вынесено определение о возбуждении административного расследования по статье 12.24 Кодекса об административном правонарушении «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

