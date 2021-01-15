В Бурятии пожарные предотвратили взрыв

При разведке пожара пожарные обнаружили три газовых баллона – за гаражом и на веранде. Личный состав пожарной части №16 с риском для жизни эвакуировал баллоны из огня.











Причина произошедшего устанавливается.















Вчера, 14 января, произошёл крупный пожар на территории частного домовладения в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии. Очевидец сообщил о пожаре на телефон «112», рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.На момент прибытия пожарных гараж, навес и веранда, пристроенная к жилому дому, были полностью объяты огнём. Существовала угроза распространения огня на жилой дом.На ликвидацию открытого горения потребовалось почти 1,5 часа. Сгорел гараж, три автомобиля в нём, дощатый навес и веранда дома, частично повреждена наружная стена дома. Уничтожения жилого дома пожарные не допустили.Столь разрушительные последствия пожара связаны с поздним его обнаружением, и, следовательно, поздним обращением в пожарную охрану.Недопустимо хранить газовые баллоны в частных домах, квартирах, лестничных клетках, в подвалах и чердаках, на балконах.Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны быть запирающимися и вентилируемыми. Если шкаф расположен на открытом воздухе, то он должен защищать баллоны от атмосферных осадков и солнечных лучей.