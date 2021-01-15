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В Бурятии пожарные предотвратили взрыв

В Бурятии пожарные предотвратили взрыв
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожарные сделали это с риском для жизни

Вчера, 14 января, произошёл крупный пожар на территории частного домовладения в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии. Очевидец сообщил о пожаре на телефон «112», рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На момент прибытия пожарных гараж, навес и веранда, пристроенная к жилому дому, были полностью объяты огнём. Существовала угроза распространения огня на жилой дом.

При разведке пожара пожарные обнаружили три газовых баллона – за гаражом и на веранде. Личный состав пожарной части №16 с риском для жизни эвакуировал баллоны из огня.



На ликвидацию открытого горения потребовалось почти 1,5 часа. Сгорел гараж, три автомобиля в нём, дощатый навес и веранда дома, частично повреждена наружная стена дома. Уничтожения жилого дома пожарные не допустили.

Столь разрушительные последствия пожара связаны с поздним его обнаружением, и, следовательно, поздним обращением в пожарную охрану.

Причина произошедшего устанавливается.




Справка:

Недопустимо хранить газовые баллоны в частных домах, квартирах, лестничных клетках, в подвалах и чердаках, на балконах.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны быть запирающимися и вентилируемыми. Если шкаф расположен на открытом воздухе, то он должен защищать баллоны от атмосферных осадков и солнечных лучей.


пожар Газовый баллон
 
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