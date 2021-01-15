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В Бурятии на группу «чёрных» лесорубов поставили фотоловушку

В Бурятии на группу «чёрных» лесорубов поставили фотоловушку
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
«Чёрных» лесорубов окружили и задержали

В Бурятии сотрудники Иволгинского лесничества во время патрулирования лесов обнаружили незаконно заготовленную древесину, а также следы автомобиля на снегу. Лесники решили установить фотоловушку.


Долго ждать не пришлось – уже к вечеру в кадр попали двое мужчин, которые приехали на место рубки. Лесники оперативно выехали на место. Вскоре они окружили и задержали шестерых мужчин. Они успели незаконно вырубить около двух кубометров в защитных лесах.

Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 70 тысяч рублей. Автомобили «Газ-53» и «Mitsubishi Canter», бензопилы, а также незаконно заготовленная древесина были изъяты.

В отношении нарушителей составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Иволгинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.


Справка:

Сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства нужно на горячую линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.
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