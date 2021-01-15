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С начала года в Бурятии на пожарах погибли пять человек

С начала года в Бурятии на пожарах погибли пять человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Уже случилось более сотни пожаров

С начала этого года в Бурятии произошло более 100 пожаров на которых погибли 5 человек, ещё 5 жителей республики получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ежедневно выходят на обследование жилого сектора. Подворовые обходы, совместные рейды с полицией и органами социальной защиты населения – традиционные мероприятия для выходных дней. Они нацелены на профилактику пожаров в жилом секторе. Одно из таких мероприятий прошло накануне в Муйском районе Бурятии.

Сотрудниками ОНДПР ведётся информационно-профилактическая работа с одинокими, престарелыми гражданами, многодетными семьями, и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Жителям района разъясняют меры пожарной безопасности в быту в связи с увеличением нагрузок на электрические сети, рассказывают о правилах пользования печным отоплением и обогревательными приборами, а также указывают на возможные последствия при неосторожным обращением с огнём в быту.

- Трещины в отопительных печах, прокладка электропроводки с видимыми повреждениями изоляции, скрутки электропроводов, хранение горючих материалов около топящейся печи - вот неполный список нарушений правил пожарной безопасности выявленных в ходе рейдовых мероприятий, - рассказал старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Северобайкальску, Северо-Байкальскому и Муйскому районам Алексей Коношенкин.

В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии призывают соблюдать требования пожарной безопасности.



МЧС пожар
 
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