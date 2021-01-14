 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 января

13 января

Популярное

В Чите преподаватель набрал взяток на 450 тысяч

В Чите преподаватель набрал взяток на 450 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Установлен ещё один студент, дававший взятку

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Его фигурантом стал ещё один студент шестого курса заочного отделения, который в числе других учащихся в 2018 году передал деньги своему преподавателю.

По версии следствия, молодой человек через посредника передал 100 тысяч рублей старшему преподавателю вуза. Установлено, что вместо учащегося он должен был подготовить дипломную работу, составить положительный отзыв, влиявший на итоговую оценку, и посодействовать в получении диплома об окончании учебного заведения.

По мнению следственных органов, преподаватель причастен к пяти эпизодам со взятками от студентов. В общей сложности от студентов обвиняемый получил 450 тысяч рублей, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.
взятка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Монголию «трясёт» третьи сутки
Монголию «трясёт» третьи сутки
Происшествия, 14.01.2021
В аймаке Хувсгел продолжают фиксировать подземные толчки
Улан-удэнец стал вором, нуждаясь в деньгах на похороны
Улан-удэнец стал вором, нуждаясь в деньгах на похороны
Происшествия, 14.01.2021
Кражи произошли после совместной встречи Нового года
Иркутянин не рассчитался за интим-услуги и стал жертвой грабежа
Иркутянин не рассчитался за интим-услуги и стал жертвой грабежа
Происшествия, 14.01.2021
Обманутая «ночная бабочка» решила отомстить фотографу
В Иркутске произошёл пожар в подвале техникума
В Иркутске произошёл пожар в подвале техникума
Происшествия, 14.01.2021
Сигнализация не сработала, поскольку была отключена  
В Улан-Удэ экс-пристав признал вину в ДТП с ампутацией ноги
В Улан-Удэ экс-пристав признал вину в ДТП с ампутацией ноги
Происшествия, 14.01.2021
Стало известно, какой срок запросила сторона обвинения для фигуранта дела о громком ДТП
Забытая включенная плита стоила иркутянке жизни
Забытая включенная плита стоила иркутянке жизни
Происшествия, 14.01.2021
Пенсионерка погибла в своей квартире
В Улан-Удэ директор «Водоканала» подозревается в афёрах с домом тёщи
В Улан-Удэ директор «Водоканала» подозревается в афёрах с домом тёщи
Происшествия, 14.01.2021
Подробности уголовного дела на директора «Водоканала» Жаргала Цыбикова оказались поразительными
В Улан-Удэ вор «помогал» искать самого себя
В Улан-Удэ вор «помогал» искать самого себя
Происшествия, 14.01.2021
Вор с потерпевшей даже пошёл в полицию писать заявление о краже  
В Улан-Удэ из больницы эвакуировали 57 человек
В Улан-Удэ из больницы эвакуировали 57 человек
Происшествия, 14.01.2021
В лечебном корпусе произошёл пожар
В Иркутской области полицейский застрелил собаку
В Иркутской области полицейский застрелил собаку
Происшествия, 14.01.2021
Пёс покусал хозяев и не давал пройти в дом медикам
В Улан-Удэ поймали юных серийных автоворов
В Улан-Удэ поймали юных серийных автоворов
Происшествия, 14.01.2021
Задержанные молодые люди из благополучных семей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^