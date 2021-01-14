Установлен ещё один студент, дававший взятку
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Его фигурантом стал ещё один студент шестого курса заочного отделения, который в числе других учащихся в 2018 году передал деньги своему преподавателю.
По версии следствия, молодой человек через посредника передал 100 тысяч рублей старшему преподавателю вуза. Установлено, что вместо учащегося он должен был подготовить дипломную работу, составить положительный отзыв, влиявший на итоговую оценку, и посодействовать в получении диплома об окончании учебного заведения.
По мнению следственных органов, преподаватель причастен к пяти эпизодам со взятками от студентов. В общей сложности от студентов обвиняемый получил 450 тысяч рублей, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.
В Чите преподаватель набрал взяток на 450 тысяч
Происшествия, Фото:
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