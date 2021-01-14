Забайкалец обманул друга на полмиллиона, придумав выигрыш в казино

Обманщик придумал необычную схему



В Забайкальском крае в полицию обратился 50-летний житель посёлка Ксеньевка. Он сообщил, что неизвестные оформили на него кредит и похитили 500 тысяч рублей. Об этом стало известно, когда с банковской карты списались проценты за неуплату долга.



Полиция установила подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшего, 34-летний односельчанин. Он во всём признался, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Выяснилось, что приятели распивали вместе спиртное. Подозреваемый воспользовался сотовым телефоном друга и отправил от его имени онлайн-заявку на оформление кредита. Когда из банка пришёл одобрительный ответ и деньги поступили на счёт, мужчина сказал приятелю, что выиграл в казино крупную сумму денег, однако по ошибке указал личный счёт друга.



Мужчина приехал в банк, убедился в поступлении денег и снял со своей карты 500 тысяч рублей, которые передал хитрому другу.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы.





