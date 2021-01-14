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Забытая включенная плита стоила иркутянке жизни

Забытая включенная плита стоила иркутянке жизни
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пенсионерка погибла в своей квартире

Забытая включенная электроплита с посудой стала причиной возгорания в однокомнатной квартире пятиэтажного дома в Иркутске 13 января в 11-м часу вечера.

О задымлении в доме сообщили соседи. 15 жильцов самостоятельно вышли на улицу.

Пожарные, вскрыв входную дверь квартиры на втором этаже, в комнате на полу обнаружили 67-летнюю хозяйку квартиры. Бригада скорой медицинской помощи констатировала её смерть.

В кухне квартиры горела плита, обои на стене и расположенная рядом мебель. Возгорание было потушено в считанные минуты. Квартира полностью закопчена, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Иркутской области на пожаре насмерть отравилась угарным газом шестилетняя девочка.


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