Пенсионерка погибла в своей квартире
Забытая включенная электроплита с посудой стала причиной возгорания в однокомнатной квартире пятиэтажного дома в Иркутске 13 января в 11-м часу вечера.
О задымлении в доме сообщили соседи. 15 жильцов самостоятельно вышли на улицу.
Пожарные, вскрыв входную дверь квартиры на втором этаже, в комнате на полу обнаружили 67-летнюю хозяйку квартиры. Бригада скорой медицинской помощи констатировала её смерть.
В кухне квартиры горела плита, обои на стене и расположенная рядом мебель. Возгорание было потушено в считанные минуты. Квартира полностью закопчена, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Иркутской области на пожаре насмерть отравилась угарным газом шестилетняя девочка.
Забытая включенная плита стоила иркутянке жизни
Происшествия, Фото:
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