Вор с потерпевшей даже пошёл в полицию писать заявление о краже
30 декабря в отдел полиции обратилась 23-летняя улан-удэнка. Она рассказала, что ночью в гостинице распивала спиртное с двумя знакомыми. Наутро, когда компания стала расходиться, девушка не обнаружила своего дорогого телефона стоимостью 55 тысяч рублей. Телефон она оставила на подоконнике, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
К тому времени один из приятелей уже ушёл из номер. Второй, узнав о пропаже мобильного, вместе с подругой принялся искать его в комнате. При этом молодой человек намекал, что телефон мог стащить их общий знакомый. Всячески поддерживая девушку, он вместе с ней пришёл в отдел полиции, где улан-удэнка написала заявление о краже имущества.
Уже вечером полицейские задержали подозреваемого на одном из рынков города при попытке продажи гаджета. Им оказался тот самый «неравнодушный» 22-летний друг.
Молодой человек признался, что, пока девушка умывалась, он взял с подоконника и положил на карниз её телефон. Затем, после подачи заявления в полицию, вернулся в гостиницу и забрал его.
Несколько месяцев назад молодой человек привлекался к уголовной ответственности за серию краж из магазина спортивных товаров. Он работает звукооператором.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вор в содеянном раскаялся.
В Улан-Удэ вор «помогал» искать самого себя
Происшествия, Фото:
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