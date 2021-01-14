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В Улан-Удэ вор «помогал» искать самого себя

В Улан-Удэ вор «помогал» искать самого себя
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Вор с потерпевшей даже пошёл в полицию писать заявление о краже

30 декабря в отдел полиции обратилась 23-летняя улан-удэнка. Она рассказала, что ночью в гостинице распивала спиртное с двумя знакомыми. Наутро, когда компания стала расходиться, девушка не обнаружила своего дорогого телефона стоимостью 55 тысяч рублей. Телефон она оставила на подоконнике, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

К тому времени один из приятелей уже ушёл из номер. Второй, узнав о пропаже мобильного, вместе с подругой принялся искать его в комнате. При этом молодой человек намекал, что телефон мог стащить их общий знакомый. Всячески поддерживая девушку, он вместе с ней пришёл в отдел полиции, где улан-удэнка написала заявление о краже имущества.

Уже вечером полицейские задержали подозреваемого на одном из рынков города при попытке продажи гаджета. Им оказался тот самый «неравнодушный» 22-летний друг.

Молодой человек признался, что, пока девушка умывалась, он взял с подоконника и положил на карниз её телефон. Затем, после подачи заявления в полицию, вернулся в гостиницу и забрал его.

Несколько месяцев назад молодой человек привлекался к уголовной ответственности за серию краж из магазина спортивных товаров. Он работает звукооператором.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вор в содеянном раскаялся.


кража
 
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