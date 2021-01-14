В Улан-Удэ вор «помогал» искать самого себя

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Вор с потерпевшей даже пошёл в полицию писать заявление о краже



30 декабря в отдел полиции обратилась 23-летняя улан-удэнка. Она рассказала, что ночью в гостинице распивала спиртное с двумя знакомыми. Наутро, когда компания стала расходиться, девушка не обнаружила своего дорогого телефона стоимостью 55 тысяч рублей. Телефон она оставила на подоконнике, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



К тому времени один из приятелей уже ушёл из номер. Второй, узнав о пропаже мобильного, вместе с подругой принялся искать его в комнате. При этом молодой человек намекал, что телефон мог стащить их общий знакомый. Всячески поддерживая девушку, он вместе с ней пришёл в отдел полиции, где улан-удэнка написала заявление о краже имущества.



Уже вечером полицейские задержали подозреваемого на одном из рынков города при попытке продажи гаджета. Им оказался тот самый «неравнодушный» 22-летний друг.



Молодой человек признался, что, пока девушка умывалась, он взял с подоконника и положил на карниз её телефон. Затем, после подачи заявления в полицию, вернулся в гостиницу и забрал его.



Несколько месяцев назад молодой человек привлекался к уголовной ответственности за серию краж из магазина спортивных товаров. Он работает звукооператором.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вор в содеянном раскаялся.





