В лечебном корпусе произошёл пожар
Накануне, 13 января, ближе к полуночи произошёл пожар в лечебном корпусе больницы скорой помощи имени Ангапова в Улан-Удэ. Пациенты больницы, которые были эвакуированы, рассказали о пережитом.
- Мы с мужем попали в «приключение». Дым, немного паника, эвакуация. Со всем всё хорошо. Но сам факт халатности человека взрывает мозг! – эмоционально поделилась в соцсети одна из пациенток больницы.
Пожарные подразделения выехали к месту пожара по второму рангу. Спустя пять минут они были на месте.
- К моменту прибытия на место первого подразделения возгорание было ликвидировано работниками учреждения. Медицинский персонал с пятого этажа эвакуировал 57 человек, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Огонь повредил стену лестничной клетки второго этажа.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
В Улан-Удэ из больницы эвакуировали 57 человек
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девочка отравилась угарным газом
Подробности уголовного дела на директора «Водоканала» Жаргала Цыбикова оказались поразительными
Пёс покусал хозяев и не давал пройти в дом медикам
Всего у мужчины нашли пять ружей
Мужчина зашёл в гости с поздравлениями
Представители «ДоброДома» обратились в полицию
Иркутянин приехал в Бурятию на заработки
Причиной произошедшего назван поджог
Пожар произошёл поздним вечером
Метадон распространяли через закладки
Сама воровка видела, что её ищут, но надеялась избежать наказания
Грабителю слишком сильно нужна была новая порция алкоголя
Телефонного оператора обязали установить птицезащитные устройства
Инцидент случился сегодня днём
В республике идёт осмотр домов граждан и социальных объектов