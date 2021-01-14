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В Улан-Удэ из больницы эвакуировали 57 человек

В Улан-Удэ из больницы эвакуировали 57 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В лечебном корпусе произошёл пожар

Накануне, 13 января, ближе к полуночи произошёл пожар в лечебном корпусе больницы скорой помощи имени Ангапова в Улан-Удэ. Пациенты больницы, которые были эвакуированы, рассказали о пережитом.

- Мы с мужем попали в «приключение». Дым, немного паника, эвакуация. Со всем всё хорошо. Но сам факт халатности человека взрывает мозг! – эмоционально поделилась в соцсети одна из пациенток больницы.

Пожарные подразделения выехали к месту пожара по второму рангу. Спустя пять минут они были на месте.

- К моменту прибытия на место первого подразделения возгорание было ликвидировано работниками учреждения. Медицинский персонал с пятого этажа эвакуировал 57 человек, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Огонь повредил стену лестничной клетки второго этажа.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.


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