В Улан-Удэ из больницы эвакуировали 57 человек

В лечебном корпусе произошёл пожар



Накануне, 13 января, ближе к полуночи произошёл пожар в лечебном корпусе больницы скорой помощи имени Ангапова в Улан-Удэ. Пациенты больницы, которые были эвакуированы, рассказали о пережитом.



- Мы с мужем попали в «приключение». Дым, немного паника, эвакуация. Со всем всё хорошо. Но сам факт халатности человека взрывает мозг! – эмоционально поделилась в соцсети одна из пациенток больницы.



Пожарные подразделения выехали к месту пожара по второму рангу. Спустя пять минут они были на месте.



- К моменту прибытия на место первого подразделения возгорание было ликвидировано работниками учреждения. Медицинский персонал с пятого этажа эвакуировал 57 человек, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Огонь повредил стену лестничной клетки второго этажа.



По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.





