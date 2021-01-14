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Монголию «трясёт» третьи сутки

Монголию «трясёт» третьи сутки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В аймаке Хувсгел продолжают фиксировать подземные толчки

В Монголии после сильного землетрясения, произошедшего во вторник, 12 января, в аймаке Хувсгел, было зафиксировано 87 афтершоков магнитудой более 3,5 баллов, три из которых почувствовали жители сомона Ханх.

- Сегодня утром в 6:00 часов в этой местности также было зарегистрировано 1245 подземных толчков, 89 из которых имели магнитуду 3,5 балла и более, - рассказали 14 января в институте астрономии и геофизики Монголии.

Кроме того, 13 января в аймаке Баян-Улгий в 18:07 зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 балла. Эпицентр находился в 13 км к северо-востоку от центра сомона Бугат. Землетрясение ощутили жители города Улгий, так как местность находится недалеко от эпицентра. Однако каких-либо разрушений и жертв в результате данного сейсмособытия нет, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
землетрясение Монголия
 
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