Житель Иркутской области хранил незаконные ружья в ванной

Под кроватью в спальной комнате и в шкафу в ванной обнаружены пять охотничьих ружей и комплектующие детали к ним, а также более 350 патронов различного калибра. Соответствующего разрешения на ружья и патроны у мужчины не оказалось.





В Иркутской области у жителя Казачинско-Ленского района полицейские в машине обнаружили железнодорожные детали. По версии полиции, детали были украдены. Расследуя кражу, транспортные полицейские провели обыск в квартире подозреваемого. Во время обыска нашли арсенал оружия и боеприпасов.Мужчина заявил, что изъятое оружие и боеприпасы он забрал в личное пользование после смерти родственника, владевшего арсеналом ранее.- Оружие, комплектующие детали и боеприпасы сотрудниками полиции изъяты, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.