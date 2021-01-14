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Житель Иркутской области хранил незаконные ружья в ванной

Житель Иркутской области хранил незаконные ружья в ванной
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Всего у мужчины нашли пять ружей

В Иркутской области у жителя Казачинско-Ленского района полицейские в машине обнаружили железнодорожные детали. По версии полиции, детали были украдены. Расследуя кражу, транспортные полицейские провели обыск в квартире подозреваемого. Во время обыска нашли арсенал оружия и боеприпасов.

Под кроватью в спальной комнате и в шкафу в ванной обнаружены пять охотничьих ружей и комплектующие детали к ним, а также более 350 патронов различного калибра. Соответствующего разрешения на ружья и патроны у мужчины не оказалось.


Мужчина заявил, что изъятое оружие и боеприпасы он забрал в личное пользование после смерти родственника, владевшего арсеналом ранее.

- Оружие, комплектующие детали и боеприпасы сотрудниками полиции изъяты, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.



оружие
 
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