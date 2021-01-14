В Улан-Удэ поймали юных серийных автоворов

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба». Устанавливается причастность задержанных к аналогичным преступлениям в Улан-Удэ.





В Улан-Удэ по «горячим следам» задержали подозреваемых в серии краж из автомобилей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Ночью 10 января в полицию поступило сообщение о краже аккумулятора из автомобиля, припаркованного во дворе многоквартирного дома.По установленным на дорогах камерам видеонаблюдения полицейские отследили подозреваемых и начали их преследовать. Молодые люди на машине пытались скрыться, но в ходе преследования были задержаны.Молодые люди, 17 и 18 лет, были доставлены в отдел полиции. Из багажника их автомобиля следователь изъял автомобильные компрессоры, коврики и магнитолы, флеш-карты, музыкальные автоколонки, сабвуфер и другое имущество. Всё этого, как выяснилось, было украдено у автовладельцев на территории Октябрьского и Железнодорожного районов.Полиция выявила причастность молодых людей к 15 фактам краж из автомобилей, совершённых в Улан-Удэ при подобных обстоятельствах с 29 декабря по 10 января. Причинённый ущерб устанавливается.Молодые люди использовали чужой паспорт, чтобы сдавать украденное. Вещи были изъяты в ходе обысков по местам жительств.Ранее фигуранты уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Они из благополучных семей. Нигде не работают и не учатся.