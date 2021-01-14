В Бурятии аферисты собирали деньги от имени «ДоброДома»

В Бурятии мошенники действуют от имени ресурсного центра добровольчества «ДоброДом». Об аферистах рассказала заместитель министра спорта и молодёжной политики республики Татьяна Парпаева. Видео она опубликовала на своей странице в соцсети.
В одной из анонимных групп в мессенджере Viber появилось сообщение о том, что «ДоброДом» якобы собирает деньги для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Люди спросили у мошенников адрес организации и те сообщили официальный адрес «ДоброДома» - ул. Бабушкина, 14 «а».
- Сообщаю, что никаких сборов наш добровольческий дом не объявлял, более того, когда мы проводим мероприятия мы их обязательно анонсируем через наши официальные аккаунты, через наш сайт, - пояснила Татьяна Парпаева.
«ДоброДом» подал заявление в полицию, проводится расследование.
Татьяна Парпаева призвала людей быть внимательными и бдительными.
Как сообщал «Байкал-Daily», добровольческий центр Бурятии «ДоброДом» был открыт летом 2019 года. В том же году волонтёры символично приняли в свои ряды главу Бурятии Алексея Цыденова.