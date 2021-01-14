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В Улан-Удэ поймали беглеца из федерального розыска

В Улан-Удэ поймали беглеца из федерального розыска
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Иркутянин приехал в Бурятию на заработки

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии остановили на улице Цивилева в Улан-Удэ прохожего для установления личности. В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске.

35-летний уроженец Иркутской области был объявлен в федеральный розыск за невыполнение условий досрочного освобождения. Проигнорировав требования закона, мужчина уехал в Бурятию на заработки.

Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Росгвардия федеральный розыск
 
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