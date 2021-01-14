В Улан-Удэ поймали беглеца из федерального розыска

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Иркутянин приехал в Бурятию на заработки



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии остановили на улице Цивилева в Улан-Удэ прохожего для установления личности. В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске.



35-летний уроженец Иркутской области был объявлен в федеральный розыск за невыполнение условий досрочного освобождения. Проигнорировав требования закона, мужчина уехал в Бурятию на заработки.



Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

