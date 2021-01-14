Причиной произошедшего назван поджог
Вчера, 13 января, в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в квартире многоквартирного жилого дома.
На момент прибытия пожарных из квартиры на втором этаже шёл дым, почти все жильцы вышли самостоятельно.
Работники пожарной части №74 – начальник караула Антон Хусаев и водитель Сергей Клепиков – спасли пожилого мужчину. Его вынесли из задымленной квартиры.
Открытое горение было ликвидировано за 11 минут. Огонь повредил ванную комнату, коридор и прихожую.
Предположительной причиной пожара послужил поджог, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера поздним вечером поджигатели едва не спалили дом с людьми в райцентре Баргузинского района Бурятии.
В Бурятии из горящей квартиры вынесли пенсионера
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Иркутянин приехал в Бурятию на заработки
Причиной произошедшего назван поджог
Пожар произошёл поздним вечером
Метадон распространяли через закладки
Сама воровка видела, что её ищут, но надеялась избежать наказания
Грабителю слишком сильно нужна была новая порция алкоголя
Телефонного оператора обязали установить птицезащитные устройства
Инцидент случился сегодня днём
В республике идёт осмотр домов граждан и социальных объектов
Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов
В 2017 году она вышла из колонии
Люди вовремя пришли на помощь животным
Очередной случай нападения собак на человека произошёл в столице Бурятии
Наркодилер выйдет на свободу не скоро
На следующее утро после убийства мужчина прибежал к психиатру