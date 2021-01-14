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В Бурятии поджигатели едва не спалили дом с жильцами

В Бурятии поджигатели едва не спалили дом с жильцами
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл поздним вечером

Поздним вечером 13 января в селе Баргузин в Бурятии загорелся сарай, пристроенный к жилому дому. Жильцы дома, обнаружив пожар, успели спастись.

На момент прибытия пожарных сарай горел полностью, пламя переходило на жилой дом. Открытое горение было ликвидировано за 40 минут.


В результате сарай сгорел полностью, обуглена наружная стена дома и частично крыша. Уничтожения жилого дома пожарные не допустили.

Предположительно, причиной произошедшего стал поджог, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Справка:

Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
пожар Поджог
 
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