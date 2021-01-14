Сама воровка видела, что её ищут, но надеялась избежать наказания
В Улан-Удэ оперативники задержали 56-летнюю жительницу пригородного СНТ по подозрению в краже сумки у посетительницы магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Кража произошла вечером 26 августа прошлого года. Подозреваемая взяла дамскую сумку, оставленную на вешалке одной из посетительниц. В сумке лежали банковские карты, косметика, две флэш-карты и связка ключей. Ущерб составил четыре тысячи рублей.
Сама владелица имущества в этот момент находилась в примерочной. Ориентировка на подозреваемую была размещена в СМИ и соцсетях.
11 января в полицию позвонила неизвестная и сообщила, что знает похожую женщину. Сотрудники полиции проверили информацию и задержали подозреваемую.
Женщина призналась полицейским, что видела ориентировку о собственном розыске, но надеялась, что её не опознают.
Украденное она выбросила в тот же день за ненадобностью.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнка опознала воровку по ориентировке
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