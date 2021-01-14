 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 января

13 января

Популярное

Улан-удэнка опознала воровку по ориентировке

Улан-удэнка опознала воровку по ориентировке
Происшествия, 
Сама воровка видела, что её ищут, но надеялась избежать наказания

В Улан-Удэ оперативники задержали 56-летнюю жительницу пригородного СНТ по подозрению в краже сумки у посетительницы магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Кража произошла вечером 26 августа прошлого года. Подозреваемая взяла дамскую сумку, оставленную на вешалке одной из посетительниц. В сумке лежали банковские карты, косметика, две флэш-карты и связка ключей. Ущерб составил четыре тысячи рублей.

Сама владелица имущества в этот момент находилась в примерочной. Ориентировка на подозреваемую была размещена в СМИ и соцсетях.

11 января в полицию позвонила неизвестная и сообщила, что знает похожую женщину. Сотрудники полиции проверили информацию и задержали подозреваемую.

Женщина призналась полицейским, что видела ориентировку о собственном розыске, но надеялась, что её не опознают.

Украденное она выбросила в тот же день за ненадобностью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Ангарске трое женщин сбывали метадон
Происшествия, 14.01.2021
Метадон распространяли через закладки
Улан-удэнка опознала воровку по ориентировке
Улан-удэнка опознала воровку по ориентировке
Происшествия, 14.01.2021
Сама воровка видела, что её ищут, но надеялась избежать наказания
В Бурятии рецидивист напал на 86-летнего дедушку
В Бурятии рецидивист напал на 86-летнего дедушку
Происшествия, 14.01.2021
Грабителю слишком сильно нужна была новая порция алкоголя
В Забайкалье прокуратура защитила птиц
В Забайкалье прокуратура защитила птиц
Происшествия, 13.01.2021
Телефонного оператора обязали установить птицезащитные устройства
В 5 районах и столице Тувы из-за землетрясения введён режим ЧС
В 5 районах и столице Тувы из-за землетрясения введён режим ЧС
Происшествия, 13.01.2021
В республике идёт осмотр домов граждан и социальных объектов
В Забайкалье вагон грузового поезда сошёл с рельсов
В Забайкалье вагон грузового поезда сошёл с рельсов
Происшествия, 13.01.2021
Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов
В Бурятии на пожаре едва не погибли телята
В Бурятии на пожаре едва не погибли телята
Происшествия, 13.01.2021
Люди вовремя пришли на помощь животным
В Улан-Удэ собаки покусали 18-летнюю девушку
В Улан-Удэ собаки покусали 18-летнюю девушку
Происшествия, 13.01.2021
Очередной случай нападения собак на человека произошёл в столице Бурятии
В Улан-Удэ за решётку отправили закладчика
В Улан-Удэ за решётку отправили закладчика
Происшествия, 13.01.2021
Наркодилер выйдет на свободу не скоро
Житель Бурятии убил мужчину и попросился в психушку
Житель Бурятии убил мужчину и попросился в психушку
Происшествия, 13.01.2021
На следующее утро после убийства мужчина прибежал к психиатру
За год в ДТП в Бурятии погибли 132 человека
За год в ДТП в Бурятии погибли 132 человека
Происшествия, 13.01.2021
Увеличилось количество аварий с нетрезвыми водителями
В Улан-Удэ полицейские застрелили агрессивную собаку
В Улан-Удэ полицейские застрелили агрессивную собаку
Происшествия, 13.01.2021
Инцидент произошёл в посёлке, что «прогремел» из-за страшных нападений собак
В Бурятии рыбаков чуть не унесло в открытый Байкал
В Бурятии рыбаков чуть не унесло в открытый Байкал
Происшествия, 13.01.2021
Спасательная операция проходила в местности Черепаха

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^