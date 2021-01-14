Улан-удэнка опознала воровку по ориентировке

Сама воровка видела, что её ищут, но надеялась избежать наказания



В Улан-Удэ оперативники задержали 56-летнюю жительницу пригородного СНТ по подозрению в краже сумки у посетительницы магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Кража произошла вечером 26 августа прошлого года. Подозреваемая взяла дамскую сумку, оставленную на вешалке одной из посетительниц. В сумке лежали банковские карты, косметика, две флэш-карты и связка ключей. Ущерб составил четыре тысячи рублей.



Сама владелица имущества в этот момент находилась в примерочной. Ориентировка на подозреваемую была размещена в СМИ и соцсетях.



11 января в полицию позвонила неизвестная и сообщила, что знает похожую женщину. Сотрудники полиции проверили информацию и задержали подозреваемую.



Женщина призналась полицейским, что видела ориентировку о собственном розыске, но надеялась, что её не опознают.



Украденное она выбросила в тот же день за ненадобностью.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





