В Бурятии рецидивист напал на 86-летнего дедушку

Грабителю слишком сильно нужна была новая порция алкоголя
7 декабря в селе Старое Татаурово в Бурятии 37-летний мужчина влез в дом 86-летнего пенсионера, напал на него и ограбил.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Он уже был судим за имущественное преступление и преступление против жизни и здоровья.
Мужчина в ноябре освободился из колонии. Вернувшись в село, он начал выпивать. Когда алкоголь закончился, сельчанин решил зайти к живущему неподалёку пенсионеру и одолжить у него денег. Однако в тот момент у дедушки находилась женщина, присматривающая за ним. Она выгнала незваного гостя.
Спустя несколько часов, зная, что пожилой человек будет один, мужчина вернулся и проник в дом, выломав засов. Пенсионер пытался остановить подвыпившего мужчину, но он толкнул хозяина на кровать. Затем забрал продукты, несколько пачек сигарет и кнопочный сотовый телефон.
Из телефона он вынул сим-карту, после попытался продать его прохожим.
Украденный телефон полицейские изъяли.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Ведётся следствие. Максимальное наказание, предусмотренного санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до семи лет, сообщают в МВД по Бурятии.
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