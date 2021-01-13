Инцидент случился сегодня днём
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём в Улан-Удэ на улице Ключевская на 18-летнюю девушку напали собаки. Горожанку спас неравнодушный прохожий, который отбил её от собак и усадил в машину. Оттуда же и была вызвана «скорая помощь».
Бригада медиков прибыла на место через 10 минут, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.
- Пострадавшая доставлена в Травмпункт №1 по улице Куйбышева с укушенной раной левой голени. Проведён осмотр пострадавшей, оказана необходимая медицинская помощь. Девушка находится на амбулаторном лечении, - заключили в минздраве.
Ситуация с бродячими собаками в Улан-Удэ становится всё напряженнее. Накануне от зубов собак пострадал 11-летний мальчик. На него напали собаки в микрорайоне Забайкальский, искусав с ног до головы. Его состояние оценивается как тяжёлое. Мальчика спецбортом отправят на лечение в Москву.
В конце декабря в том же Забайкальском собаки искусали 20-летнюю улан-удэнку. Псы растерзали ей лицо, покусали ноги и тело. Она уже проходит лечение в Москве. Родственники остались в Улан-Удэ и через соцсети сообщают о состоянии девушки.
В этом посёлке теперь обещали ежедневное патрулирование улиц, в том числе с участием полицейских.
Стало известно о состоянии улан-удэнки, покусанной собаками
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В республике идёт осмотр домов граждан и социальных объектов
Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов
В 2017 году она вышла из колонии
Люди вовремя пришли на помощь животным
Очередной случай нападения собак на человека произошёл в столице Бурятии
Наркодилер выйдет на свободу не скоро
На следующее утро после убийства мужчина прибежал к психиатру
Увеличилось количество аварий с нетрезвыми водителями
Инцидент произошёл в посёлке, что «прогремел» из-за страшных нападений собак
Спасательная операция проходила в местности Черепаха
Наркотики мужчина выбросил прямо перед росгвардейцами
Мужчина переходил дорогу не по «зебре»
Мужчину с напарником затянуло в цепной транспортёр
Найденные трещины назвали всего лишь «косметическими»
За сутки ковид выявили ещё у 252 человек