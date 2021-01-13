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Стало известно о состоянии улан-удэнки, покусанной собаками

Стало известно о состоянии улан-удэнки, покусанной собаками
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Инцидент случился сегодня днём

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём в Улан-Удэ на улице Ключевская на 18-летнюю девушку напали собаки. Горожанку спас неравнодушный прохожий, который отбил её от собак и усадил в машину. Оттуда же и была вызвана «скорая помощь».

Бригада медиков прибыла на место через 10 минут, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.

- Пострадавшая доставлена в Травмпункт №1 по улице Куйбышева с укушенной раной левой голени. Проведён осмотр пострадавшей, оказана необходимая медицинская помощь. Девушка находится на амбулаторном лечении, - заключили в минздраве.

Ситуация с бродячими собаками в Улан-Удэ становится всё напряженнее. Накануне от зубов собак пострадал 11-летний мальчик. На него напали собаки в микрорайоне Забайкальский, искусав с ног до головы. Его состояние оценивается как тяжёлое. Мальчика спецбортом отправят на лечение в Москву.

В конце декабря в том же Забайкальском собаки искусали 20-летнюю улан-удэнку. Псы растерзали ей лицо, покусали ноги и тело. Она уже проходит лечение в Москве. Родственники остались в Улан-Удэ и через соцсети сообщают о состоянии девушки.

В этом посёлке теперь обещали ежедневное патрулирование улиц, в том числе с участием полицейских.



собаки
 
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