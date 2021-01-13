Жительница Иркутской области год продавала героин

В 2017 году она вышла из колонии



В городе Зима задержали местную жительницу по подозрению в распространении героина. 42-летняя женщина сбывала героин на протяжении года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Наркотики женщина передавала наркоманам при личной встрече, а также в своей квартире на первом этаже многоэтажного дома.



Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной отвесности за сбыт наркотиков. В 2017 году освободилась из мест лишения свободы.



В квартире изъяли упаковочный материал, электронные весы, мобильные телефоны, сим-карты, а также деньги, предположительно добытые от сбыта героина.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств».



Подозреваемая заключена под стражу.





