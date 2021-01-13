В 2017 году она вышла из колонии
В городе Зима задержали местную жительницу по подозрению в распространении героина. 42-летняя женщина сбывала героин на протяжении года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Наркотики женщина передавала наркоманам при личной встрече, а также в своей квартире на первом этаже многоэтажного дома.
Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной отвесности за сбыт наркотиков. В 2017 году освободилась из мест лишения свободы.
В квартире изъяли упаковочный материал, электронные весы, мобильные телефоны, сим-карты, а также деньги, предположительно добытые от сбыта героина.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств».
Подозреваемая заключена под стражу.
Жительница Иркутской области год продавала героин
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