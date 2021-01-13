Житель Бурятии убил мужчину и попросился в психушку

На следующее утро после убийства мужчина прибежал к психиатру



38-летний житель Хоринска задержан по подозрению в убийстве 58-летнего собутыльника, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый страдает психическим заболеванием, однако, несмотря на противопоказания, злоупотребляет алкоголем. Вечером 11 января он купил спиртное. По пути домой повстречал мужчину и после непродолжительного знакомства пригласил его в гости.



Ночью во время застолья собутыльники поссорились. Вспыхнула потасовка. Хозяин дома начал с силой наносить бить оппонента по голове всем, что подвернётся под руку. Это были бутылка, полено, кочерга.



Мужчина скончался на месте происшествия. Остаток ночи убийца пытался избавиться от следов преступления и спрятать тело, однако не преуспел в этом.



Утром он направился к лечащему врачу-психиатру, изобразил плохое самочувствие и попросил положить его в больницу. Мужчину направили в лечебное учреждение. Однако в это время к нему домой пришёл брат. Обнаружив в помещении покойника, он позвонил в полицию. После чего подозреваемого, направлявшегося в стационар, задержали в соседнем районе.



В отношении обвиняемого будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза для разрешения вопросов о его вменяемости. Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана с учетом выводов экспертов.



Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.







