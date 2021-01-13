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В Бурятии рыбаков чуть не унесло в открытый Байкал

В Бурятии рыбаков чуть не унесло в открытый Байкал
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Спасательная операция проходила в местности Черепаха

Сегодня, 13 января, в Бурятии на озере Байкал неподалеку от посёлка Турка, в местности Черепаха, оторвалась льдина с двумя рыбаками. Сообщение об этом спасатели получили в 12.05 часов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

На помощь рыбакам сразу выехали инспекторы Прибайкальского участка ГИМС, а также полицейский.

- На момент их прибытия, наблюдался сильный отжимной ветер, льдину с любителями рыбалки относило в глубину озера. При этом рыбаки находились на связи. Инспектор ГИМС постоянно поддерживал с ними разговор, давал указания, как действовать в данной ситуации, - сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.

Благодаря быстрым и слаженным действиям в 12.47 спасательная операция благополучно была завершена. Мужчины были доставлены на берег, от медицинской помощи они отказались.

- Предполагали, что льдина могла отойти, лёд ещё неустойчивый, поэтому надо быть аккуратнее. Огромное спасибо Прибайкальскому инспекторскому участку, желаем им крепкого здоровья и поменьше таких случаев, - сказали спасённые.

В свою очередь, Николай Зайцев обратился к жителям республики:

- В настоящий момент происходит становление ледового покрова, сохраняется риск провалов людей и автотранспорта под лед, возможен отрыв льдин от берега. Важно соблюдать меры предосторожности - пользоваться только санкционированными переправами, не игнорировать запрещающие и предупреждающие об опасности знаки. Помните, пренебрежение элементарными правилами безопасности может привести к трагедии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 января на Байкале в Иркутской области спасли двух рыбаков. На льдине порывом ветра их унесло по течению в сторону села Онгурён.

Также 12 января на Байкале насмерть замёрз рыбак.

В этот же день на озере провалилась под лёд машина с туристами из Орла. Все вымокли, сильно испугались, но остались живы.



Байкал рыбаки спасательная операция
 
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