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В Улан-Удэ у буйного постояльца отеля нашли наркотики

В Улан-Удэ у буйного постояльца отеля нашли наркотики
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Наркотики мужчина выбросил прямо перед росгвардейцами

В Улан-Удэ в гостинице сработала кнопка тревожной сигнализации. На место прибыла группа задержания. Им сотрудники рассказали о буйном постояльце, который мешает работе отеля.

Мужчину, который вёл себя неадекватно, росгвардейцы вывели на улицу. Там он попытался выбросить пакетик с неизвестным веществом. Однако ему это не удалось, и задержанный был доставлен в отдел полиции.

Экспертиза показала, что в пакетике был гашиш. Сам задержанный находился в состоянии наркотического опьянения.

33-летний житель Улан-Удэ уже был ранее судим за наркотики. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
наркотики Росгвардия гостиница
 
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