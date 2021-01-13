В Улан-Удэ у буйного постояльца отеля нашли наркотики

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Наркотики мужчина выбросил прямо перед росгвардейцами



В Улан-Удэ в гостинице сработала кнопка тревожной сигнализации. На место прибыла группа задержания. Им сотрудники рассказали о буйном постояльце, который мешает работе отеля.



Мужчину, который вёл себя неадекватно, росгвардейцы вывели на улицу. Там он попытался выбросить пакетик с неизвестным веществом. Однако ему это не удалось, и задержанный был доставлен в отдел полиции.



Экспертиза показала, что в пакетике был гашиш. Сам задержанный находился в состоянии наркотического опьянения.



33-летний житель Улан-Удэ уже был ранее судим за наркотики. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

