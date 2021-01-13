За сутки ковид выявили ещё у 252 человек
За последние сутки 252 забайкальца выздоровели от COVID-19. Всего с начала пандемии выздоровело 28 211 человек.
За сутки в Забайкальском крае выявили 227 новых случаев заражения. Число инфицированных коронавирусом забайкальцев за весь период составило 30 522 человека.
Причина смерти от коронавируса подтверждена ещё у пяти человек. С начала года опасная болезнь унесла жизни 574 забайкальцев.
В моногоспиталях региона 94 человека находятся в тяжёлом состоянии, 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 27 853 случая заражения, суточный прирост составил 150 человек.
574 забайкальца скончались от коронавируса
Происшествия, Фото:
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