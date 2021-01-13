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574 забайкальца скончались от коронавируса

574 забайкальца скончались от коронавируса
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За сутки ковид выявили ещё у 252 человек

За последние сутки 252 забайкальца выздоровели от COVID-19. Всего с начала пандемии выздоровело 28 211 человек.

За сутки в Забайкальском крае выявили 227 новых случаев заражения. Число инфицированных коронавирусом забайкальцев за весь период составило 30 522 человека.

Причина смерти от коронавируса подтверждена ещё у пяти человек. С начала года опасная болезнь унесла жизни 574 забайкальцев.

В моногоспиталях региона 94 человека находятся в тяжёлом состоянии, 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 27 853 случая заражения, суточный прирост составил 150 человек.
коронавирус смерть
 
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