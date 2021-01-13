Иркутянину из США пришла посылка с наркотиками

- При вскрытии посылки оперативники обнаружили полимерные пакеты, стеклянные и полимерные баночки с растительными веществами, а также пробирки и упаковки цилиндрических предметов с маслянистой жидкостью (предположительно картриджи для электронных сигарет). Экспертиза установила, что растительные вещества в своем составе содержат наркотики: каннабис (марихуана), гашиш (анаша, смола каннабиса); в составе жидкостей обнаружен синтетический каннабиноид ТГК (тетрагидроканнабинол). Общий вес наркотических веществ составил около 150 гр., - сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.











По факту перемещения наркотических средств в международном почтовом отправлении Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от десяти до двадцати лет с возможным штрафом до миллиона рублей.





Иркутянину пришла посылка, в письменной форме которой были заявлены образцы косметики, резиновые игрушки и сувениры. Однако на самом деле в баночках и пробирках были наркотики.У получателя товара дома обнаружили теплицу по выращиванию конопли.