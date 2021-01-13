Пропавшего улан-удэнца в последний раз видели год назад

Приметы пропавшего: европейской внешности, рост около 165 см, на вид около 40 лет, среднего телосложения, волосы светло-русые.





Полицейские разыскивают 40-летнего жителя Улан-Удэ Александра Хохлова, которого видели в последний раз год назад. В декабре 2019 года мужчина ушёл из дома на улице Пищевая, где жил с матерью. До настоящего времени не вернулся, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Женщина подала заявление о пропаже сына спустя год. По словам горожанки, сын планировал уехать на заработки в другой регион, что и сделал, как она предполагала. До тех пор, пока не встретила приятеля Александра, который сообщил, что их поездка так и не состоялась.При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(924)555-97-55, 8(983)453-54-50 или 102 (112).