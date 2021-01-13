Служебная собака прошла по следу около километра
Ночью 5 января в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ с заявлением о краже обратился руководитель организации из посёлка Полигон. Мужчина рассказал, что неизвестные проникли на территорию базы и украли кабель. Ущерб составил 54 тысячи рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Оперативники нашли следы обуви возможных подозреваемых. Служебно-розыскная собака, пройдя около километра, привела полицейских к жилому дому. Там находились двое мужчин, которые занимались очисткой кабеля от оплетки.
Задержанные пояснили следователю, что кабель они планировали сдать в пункт приема металла.
Задержанным по 24 26 лет. Один из них ранее был судим за кражу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.
В Улан-Удэ служебная собака поймала похитителей кабеля
Происшествия, Фото:
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