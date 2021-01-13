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В Улан-Удэ служебная собака поймала похитителей кабеля

В Улан-Удэ служебная собака поймала похитителей кабеля
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Служебная собака прошла по следу около километра

Ночью 5 января в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ с заявлением о краже обратился руководитель организации из посёлка Полигон. Мужчина рассказал, что неизвестные проникли на территорию базы и украли кабель. Ущерб составил 54 тысячи рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Оперативники нашли следы обуви возможных подозреваемых. Служебно-розыскная собака, пройдя около километра, привела полицейских к жилому дому. Там находились двое мужчин, которые занимались очисткой кабеля от оплетки.

Задержанные пояснили следователю, что кабель они планировали сдать в пункт приема металла.

Задержанным по 24 26 лет. Один из них ранее был судим за кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.


кража собаки
 
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