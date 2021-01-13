В Улан-Удэ служебная собака поймала похитителей кабеля

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Служебная собака прошла по следу около километра



Ночью 5 января в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ с заявлением о краже обратился руководитель организации из посёлка Полигон. Мужчина рассказал, что неизвестные проникли на территорию базы и украли кабель. Ущерб составил 54 тысячи рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Оперативники нашли следы обуви возможных подозреваемых. Служебно-розыскная собака, пройдя около километра, привела полицейских к жилому дому. Там находились двое мужчин, которые занимались очисткой кабеля от оплетки.



Задержанные пояснили следователю, что кабель они планировали сдать в пункт приема металла.



Задержанным по 24 26 лет. Один из них ранее был судим за кражу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.





